Свободовцы выломали дверь в сессионный зал Киевсовета (фото)

Нардепы открыли дверь, сняли ее с петель и провели помощников

Народные депутаты от ВО «Свобода», среди которых Игорь Мирошниченко и Андрей Ильенко, выломали входную дверь в сессионный зал Киевсовета, чтобы провести своих помощников на заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты хотели вместе со своими помощниками присутствовать в сессионном зале, чтобы контролировать голосование по земельным вопросам.

Как отметил Мирошниченко, сегодня в повестку дня внесено большое количество таких вопросов, и «свободовцы» планируют следить за тем, чтобы голосование депутатов было персональным.

Охрана отказывалась пропускать помощников в сессионный зал. Поэтому народные депутаты открыли дверь, сняли ее с петель и провели своих помощников на заседание.

В свою очередь, секретарь Киевсовета Галина Герега отказалась начинать пленарное заседание, требуя, чтобы помощники народных депутатов покинули помещение зала.

Однако, по словам Мирошниченко, по закону о статусе народного депутата, помощники парламентариев имеют право присутствовать в сессионном зале.

В результате заседание началось.

Фото: Александр Проценко, «Комментарии»