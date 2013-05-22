Свободовцы выломали дверь в сессионный зал Киевсовета (фото)
Депутаты пытались провести помощников
Нардепы открыли дверь, сняли ее с петель и провели помощников
Народные депутаты от ВО «Свобода», среди которых Игорь Мирошниченко и Андрей Ильенко, выломали входную дверь в сессионный зал Киевсовета, чтобы провести своих помощников на заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты хотели вместе со своими помощниками присутствовать в сессионном зале, чтобы контролировать голосование по земельным вопросам.
Как отметил Мирошниченко, сегодня в повестку дня внесено большое количество таких вопросов, и «свободовцы» планируют следить за тем, чтобы голосование депутатов было персональным.
Охрана отказывалась пропускать помощников в сессионный зал. Поэтому народные депутаты открыли дверь, сняли ее с петель и провели своих помощников на заседание.
В свою очередь, секретарь Киевсовета Галина Герега отказалась начинать пленарное заседание, требуя, чтобы помощники народных депутатов покинули помещение зала.
Однако, по словам Мирошниченко, по закону о статусе народного депутата, помощники парламентариев имеют право присутствовать в сессионном зале.
В результате заседание началось.
Фото: Александр Проценко, «Комментарии»