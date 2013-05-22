Герега обратится в прокуратуру по поводу выломанной свободовцами двери

Герега заявила, что не позволит использовать трибуну Киевсовета «для политических акций»

Киевсовет обратится в Верховную Раду и Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку действиям народных депутатов от ВО «Свобода» и их помощников на сегодняшнем заседании совета.

Как передает корреспондент УНИАН, такая инициатива была озвучена депутатом Киевсовета от «Общественного актива Киева» Юрием Бондарем.

Соответствующее поручение секретарь Киевсовета Галина Герега дала постоянной комиссии Киевсовета по регламенту и правопорядку. Эта комиссия в письменном виде обратится в органы прокуратуры и к народным депутатам, чтобы окончательно определиться, как работать в дальнейшем в условиях, когда в сессионный зал приходят не только парламентарии, но и их помощники.

Герега отметила, что не позволит использовать трибуну Киевсовета «для политических акций», в зале Киевсовета должны приниматься хозяйственные решения.

В свою очередь, председатель комиссии Киевсовета по регламенту Виталий Павлик отметил, что на сегодняшний день у народных депутатов от «Свободы» более 140 помощников, и если они все придут в сессионный зал, то просто не будет условий для работы. Он обратил внимание на то, что депутатов Киевсовета – 120 человек.

Павлик отметил, что если все народные депутаты захотят прийти с помощниками на заседание Киевсовета, то по простым подсчетам это будет не меньше 14 тысяч только помощников, которые даже не поместятся в зале.

Депутат Киевсовета Александр Пабат призвал депутатов от ВО «Свобода» конструктивно работать в сессионном зале Киесовета, а именно – не просто озвучивать общие обвинения или претензии, а выдвигать их по конкретному вопросу повестки дня с законодательным обоснованием.

Все это произошло после выступлений народных депутатов от ВО «Свобода» Андрея Ильенко и Игоря Мирошниченко, которые заявили, что обязательно в ближайшее время состоятся выборы Киевсовета, поскольку полномочия депутатов нынешнего созыва завершаются 2 июня. Они также сказали, что нынешняя сессия подготовила «земельный дерибан».

По данным секретариата Киевсовета, в сессионный зал зашли 4 народных депутата и 26 их помощников.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от ВО «Свобода» выломали входную дверь в сессионный зал Киевсовета, чтобы провести своих помощников на заседание.