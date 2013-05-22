Из «Народной партии» в Киевсовете вышла половина депутатов

Гоцкий и Костржевский вступили во фракцию ГАК

Половина депутатов вышла из фракции «Народная партия» в Киевсовете.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие заявления Дениса Костржевского, Николая Гоцкого, Александра Лищенко, Елены Овраменко и Жанны Шафаренко обнародовала на заседании сессии секретарь Киевсовета Галина Герега.

Она также проинформировала, что согласно заявлениям, Костржевский и Гоцкий вступили во фракцию ГАК.

Справка УНИАН. Фракция «Народная партия» в Киевсовете насчитывала 10 депутатов.