Пабат займется улучшением реабилитации инвалидов

Александр Пабат в здании Киевсовета 22 мая

Депутат Киевсовета Александр Пабат намерен подготовить проект решения об улучшении реабилитации инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Я сейчас общаюсь с Союзом инвалидов, и мы наметили ряд мер по улучшению их реабилитации. И по поводу этого будет проект решения. Теперь я понимаю, что для показухи, а что действительно людям необходимо», – сказал Пабат.

Также он собирается вести активную деятельность с целью улучшения условий труда среднего медицинского персонала: «К сожалению, этим людям не уделяется должное внимание. Операцию могут сделать, а послеоперационный уход практически отсутствует».

Кроме того, по словам Пабата, он уже сейчас встречается с руководителями социальных учреждений, в том числе школ, детских садов, интернатов, по поводу питания находящихся там людей. Депутат также сообщил, что продолжит работу по проекту реформирования системы медицинских учреждений в городе, в частности, в области стоматологии, чем он занимался и ранее.

Относительно своего состояния здоровья Пабат сообщил, что уже пережил 8 операций, но остается проблема с глазом. Он уже прошел часть реабилитационного курса, но из-за того, что активизировал свою депутатскую работу, сейчас прервал этот процесс. Он собирается продолжить реабилитацию после того, как депутаты Киевсовета пойдут на каникулы.

Пабата в Киевсовете все время сопровождает его помощник.

Напомним, политик пострадал у себя на даче 2 февраля 2013 года. По одной из версий, он хотел устроить фейерверк в честь дня рождения сына, однако установка не выстрелила, он наклонился, чтобы понять, в чем дело, в это время произошел взрыв. И одна из петард попала ему прямо в лицо. Он получил сильные ожоги, были раздроблены некоторые лицевые кости. Врачи вынуждены были удалить ему один глаз, второй не пострадал. В Германии Пабату сделали несколько операций по сохранению зрения.