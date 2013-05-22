Герега придумала, как продлить полномочия нынешнего Киевсовета

Под КГГА установили счетчик дней до окончания полномочий Киевсовета

Секретарь Киевсовета Галина Герега заявляет, что сессию городского совета закрывать сегодня не будет, и Киевсовет продолжает свою работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге перед началом заседания Киевсовета, комментируя митинг активистов возле КГГА и установку ими счетчика, отсчитывающего последние дни работы депутатов Киевсовета нынешнего созыва.

«Сессию закрывать я сегодня не буду. Если она не закрывается, то это не последнее заседание», – отметила Герега.

По ее словам, депутаты продолжают работать в обычном режиме и уже наполняют повестку дня следующего заседания сессии.

Как сказала Герега, пока не известно, когда состоится следующее заседание, но когда дата будет определена, об этом обязательно станет известно СМИ.

Секретарь Киевсовета отметила, что депутаты не собираются идти в отпуск, а настроены на работу и на решение проблем города.

Также Герега отметила, что Киевсовет будет работать в рамках законодательства.

Она заверила, что со своей стороны она и депутаты сделали все возможное, чтобы выборы в Киеве были назначены, в частности, было направлено обращение в Верховную Раду. По словам Гереги, какое решение примут Верховная Рада, Конституционный Суд, такое и будут выполнять депутаты Киевсовета этого созыва.

Как сообщал УНИАН, в Конституционный Суд 19 марта поступило представление 48 народных депутатов об официальном толковании ряда положений Конституции и закона о местных выборах относительно выборов в Киеве. Инициатором обращения выступила Партия регионов, которая отказывалась голосовать за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до выводов КС.

21 марта Верховная Рада приняла за основу проект постановления «О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы». Документом предусмотрено назначить очередные выборы в Киеве на 2 июня 2013 года.

2 апреля Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект постановления о назначении выборов в Киеве авторства Виталия Кличко. Документом предполагалось назначить очередные выборы в Киеве на 2 июня.

Позже в парламент был внесен проект постановления о назначении киевских выборов авторства Владимира Яворивского.

В отличие от отклоненного проекта, новым документом предлагается назначить не очередные, а внеочередные выборы, что, по мнению оппозиционеров, могло бы снять коллизию относительно конституционности этих выборов. Кроме того, в нем не указывается конкретная дата выборов, а отмечается, что они должны состояться не позднее, чем через 60 дней с момента принятия постановления парламентом.

В Партии регионов заявили, что будут ожидать заключение Конституционного Суда по поводу назначения столичных выборов.

11 апреля КС перешел к закрытой части рассмотрения дела по предоставлению народных депутатов относительно определения даты выборов в Киеве.

15 мая сайт LB.ua со ссылкой на собственные источники сообщил, что решение КС относительно этих выборов готово и будет обнародовано в ближайшее время. Согласно имеющейся информации, своим решением КС разъяснит, что полномочия депутатов Киевсовета заканчиваются в 2015 году, а не 2 июня 2013 года, на чем настаивает оппозиция.

Вместе с тем, выборы мэра Киева должны быть проведены в этом году, и в КС предлагают назначить дату на август.

Мэр столицы Леонид Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнюю неделю октября 2015 года.