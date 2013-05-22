В трех районах Киева промоют трубы: водой лучше не пользоваться

Во время промывки не рекомендуется использовать воду из крана / Фото: odintsovo.info

Согласно графику ежегодных санитарно-технических мероприятий на городских сетях холодного водоснабжения, в ночь с 22 на 23 мая «Киевводоканал» проведет промывание водопровода в части Голосеевского и Соломенского районов, а в ночь с 23 на 24 мая – в части Дарницкого района.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе акционерной компании «Киевводоканал».

Согласно информации пресс-службы, с 23:00 22 мая до 7:00 23 мая в зону профилактических мероприятий попадут сети: в Голосеевском районе по улицам: Китаевской, Закарпатской, Весенней, Ягодной, Кащенко, Боровиченко, Набережно-Корчеватской, Новопироговской и по проспекту Науки; в Соломенском районе по улицам: Урицкого, Островского, Платоновской, Краснодонской, Кубанской, Кавказской, Соломенской, Волгоградской, Приветной, Кудряшова, Локомотивной, Докучаевской, Организаторской, Механизаторов, Красикова, Кондукторной.

С 23:00 23 мая до 7:00 24 мая в зону профилактических мероприятий попадут сети части Дарницкого района по улицам: Автопарковой, Коллекторной, Светлой и переулку Высоковольтному.

Прочистка осуществляется после полуночи, чтобы не создавать неудобства жителям домов. На протяжении этого времени «Киевводоканал» не рекомендует использовать воду из крана в качестве питьевой или для приготовления пищи без предварительного кипячения. После завершения профилактических мероприятий абонентам перед использованием воды из крана нужно спускать ее на протяжении 15 минут.

О профилактических мероприятиях на сетях «Киевводоканал» предварительно предупредил районные жилищно-эксплуатационные организации.