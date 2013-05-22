Попов обещает полностью внедрить новый стандарт образования

Попов назвал проект амбициозным, но реалистичным

Глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов считает утверждение Киевсоветом Столичного стандарта образования «самым лучшим подарком» ко Дню Киева всем столичным педагогам, школьникам и их родителям». Так глава КГГА прокомментировал принятое сегодня решение Киевсовета поддержать проект Столичного стандарта образования.

«Что я могу сказать? Наверное, это самый лучший подарок в преддверии дня города всем столичным учителям, всем школьникам, воспитанникам детсадов, всем родителям, в том числе будущим родителям. Наша совместная с педагогами и всеми киевлянами, принявшими участие в разработке Столичного стандарта образования, работа вышла на новый этап – практической реализации».

Руководитель города подчеркнул, что Столичный стандарт образования стал вторым после Стратегии развития Киева стратегическим документом, непосредственное участие в разработке которого приняли киевляне. Более того, проект Столичного стандарта образования, по сути, составлен самими педагогами, школьниками и их родителями.

Попов рассказал журналистам, как родилась идея Столичного стандарта образования. «Моя жена – педагог. Потому о проблемах, с которыми сталкиваются учителя, воспитатели детсадов я знаю не понаслышке. В том числе и об уровне зарплат педагогов, о социальной защите. Было также понимание того, что Киеву необходим качественно новый уровень образования – чтобы наши выпускники могли конкурировать с выпускниками европейских школ и вузов. Так, собственно, и родилась идея нового стандарта», – рассказал Александр Попов.

«Кратко я бы описал проект так: выпускник столичной школы будет иметь знания, которые гарантируют ему место в самых престижных вузах страны и Европы. Выпускникам киевских вузов – престижную работу. Все это будет достигнуто за счет развития материальной базы киевских учебных заведений и достойной мотивации педагогов», – добавил глава КГГА.

По его словам, некоторые свои предложения он озвучил специалистам в сфере образования, они, в свою очередь, сформировали основу будущего проекта. Но основная масса предложений была получена непосредственно от киевских учителей, воспитателей, родителей. При этом, как признался глава КГГА, процесс создания был «непростой». «Хотелось большего, но мы понимали, что проект должен быть одновременно и амбициозным, и реалистичным. Считаю, нам это удалось сделать», – сказал Александр Попов.

Руководитель города при этом отметил, что сделает все, чтобы этот проект был реализован в полном объеме.

Напомним, в среду, 22 мая, Киевсовет утвердил проект Столичного стандарта образования. Проект был инициирован главой КГГА Александром Поповым и создан на основе предложений столичных педагогов, школьников, родителей.