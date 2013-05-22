Пабат приехал на заседание Киевсовета в темных очках и с помощницей (фото)

Александр перенес уже 8 операций

Пострадавший в результате взрыва фейерверка глава фракции ГАК Александр Пабат сегодня принял участие в заседании Киевсовета.

В здании горсовета он появился в элегантном костюме, темных очках и под руку с помощницей.

Как ранее сообщал УНИАН, Пабат рассказал журналистам, что уже пережил 8 операций, но остается проблема с глазом. Он уже прошел часть реабилитационного курса, но из-за того, что активизировал свою депутатскую работу, сейчас прервал этот процесс.

Он собирается продолжить реабилитацию после того, как депутаты Киевсовета пойдут на каникулы.

Напомним, политик пострадал у себя на даче 2 февраля 2013 года. По одной из версий, он хотел устроить фейерверк в честь дня рождения сына, однако установка не выстрелила, он наклонился, чтобы понять, в чем дело, в это время произошел взрыв. И одна из петард попала ему прямо в лицо.

Он получил сильные ожоги, были раздроблены некоторые лицевые кости. Врачи вынуждены были удалить ему один глаз, второй не пострадал. В Германии Пабату сделали несколько операций по сохранению зрения.