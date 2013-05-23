Лучшие деятели искусств Киева получат по 25 тысяч

В рамках вручения премии будут представлены произведения живописи

Сегодня, 23 мая, в Киевской городской государственной администрации состоится торжественное вручение Художественной премии «Киев».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в этом году за весомые достижения в творческой деятельности премию получат писатель Николай Славинский, кинодраматург Людмила Лемешева и режиссер Сергей Лысенко, композитор Виктория Полевая, журналист Валентина Давиденко (Осипец), мастерица Ольга Шинкаренко, скульптор Василий Корчовый.

Победителям Художественной премии «Киев» вручат дипломы, нагрудные знаки и денежные премии.

Кроме того, уже в третий раз по инициативе Национального союза художников Украины в рамках торжественной церемонии вручения премии состоится художественная акция «Художники Киева – родному городу», во время которой будут представлены произведения живописи, в которых отображен Киев и пейзажи Украины.

Как сообщалось, художественная премия «Киев» в области литературы, киноискусства, музыкальной композиции, журналистики и театрального, изобразительного и народного декоративного искусств была основана 13 лет назад с целью отмечания и поддержки лучших мастеров искусств Киева, которые являются гордостью современной национальной культуры. В настоящее время она является второй по размеру наградой в Украине после Национальной премии имени Тараса Шевченко. Ее размер составляет 25 тыс. грн.

За годы существования лауреатами Художественной премии «Киев» стали киноактеры Бронислав Брондуков и Иван Гаврилюк, артисты театра и кино Остап Ступка и Алексей Богданович, кинематографисты Юрий Одинокий, Роман Балаян и Богдан Жолдак, композиторы Евгений Станкович и Мирослав Скорик и много других известных мастеров искусств.