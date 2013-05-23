В оппозиции заявили о беспрецедентном разбазаривании земли Киевсоветом

По словам Левченко, Киевсовет принял множество коррупционных решений

В Киевсовете состоялось беспрецедентное разбазаривание земли и имущества киевской общины.

Об этом заявил член политсовета Всеукраинского объединения «Свобода» Юрий Левченко, подводя итоги заседания Киевсовета 22 мая, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода».

«На сессии было проголосовано значительное количество непрозрачных решений коррупционного характера», – утверждает Левченко.

В частности, отметил он, «провластное большинство Киевсовета приняло решение об объединении восьми муниципальных кинотеатров в единое предприятие, которое должен возглавить провластный чиновник. Также совет прибег к очковтирательству – проголосовал за ряд решений о предоставлении в аренду (за плату, которая составляет 1 грн в год) муниципальных помещений фиктивным общественным организациям, которые прикрываются молодежной, ветеранской, образовательной деятельностью, а в действительности – ведут коммерческую работу».

Также, по словам «свободовца», был принят ряд масштабных земельных решений, в частности, о застройке земельного участка на улице Туполева, 12 обществом «Киевская овощная фабрика» – «а фактически для развития бизнес-империи Пилипишина «Экспоплаза»; о застройке 300 гектаров в Пуще-Водице; выделении 9 млн грн на асфальтирование Беличанского леса и т.п.

«На последнюю легитимную сессию Киевсовета было вынесено более 200 вопросов относительно разбазаривания собственности города. Это и договоры об аренде, и согласование землеустроительной документации, и передача коммунального имущества и другие имущественные вопросы. Примечательно, что сессия совета имела рекордную продолжительность и завершилась около 21.30. Очевидно, депутаты, осознавая, что это последний шанс легитимно провести сессию, спешили удовлетворить свои бизнес-интересы. Эти решения пытались принимать без какого-либо обсуждения, более того – голосовать «пакетом». Но по настоянию «свободовцев» удалось добиться обсуждения вопросов, отдельного голосования по каждому из них и личного голосования каждого депутата», – отметил Левченко.

Однако, по его словам, в течение последнего часа работы Киевсовета были нарушены все возможные нормы прозрачности и открытости работы представительского органа местной власти.

«Количество присутствующих провластных депутатов позволяло принимать любые вопросы земельного дерибана. Кроме нескольких случаев, когда благодаря протестам «свободовцев» и общественных активистов были сняты с рассмотрения или провалены откровенно коррупционные решения. В частности, был снят с рассмотрения вопрос о застройке сквера на улице Павловской», – отметил он.

«Впрочем, мы все же стали свидетелями очередного «дерибана» в стенах Киевского городского совета. Несмотря на присутствие народных депутатов и активистов, провластное большинство формально легитимно разбазаривало имущество и землю киевской общины. Это еще одно показательное свидетельство неотложной необходимости проведения выборов в столице, ведь если они прибегают к таким действиям сейчас, то даже сложно представить, как они будут вести себя после 2 июня, когда срок их каденции истечет», – подчеркнул член политсовета ВО «Свобода».