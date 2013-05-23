Под Киевом пройдет чемпионат по средневековому фехтованию

В чемпионате примут участие лучшие бойцы клубов исторической реконструкции

В рамках празднования Дня Киева состоится чемпионат Украины по средневековому историческому фехтованию «Зов Героев I».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, чемпионат пройдет в «Парке Киевская Русь» (с. Копачев Обуховского района) 25-26 мая с участием лучших бойцов клубов исторической реконструкции.

«Отважные рыцари в доспехах, их боевые мечи и топоры, разноцветные стяги и щиты с гербами, а главное – мужество и ловкость в поединках и массовых битвах – незабываемое зрелище, которое увидят гости «Парка Киевская Русь», – говорится в сообщении.

Среди участников чемпионата – бойцы, которые защищают честь сборной Украины по историческому фехтованию на международной арене и постоянно занимают места среди лучших бойцов мира. Они продемонстрируют умение владеть оружием в бескомпромиссных поединках, боях 5 на 5 воинов и 21 на 21 бойца. Зрелищной будет массовая битва – «стенка на стенку», отметили в КГГА.

Кроме средневековых боев, посетители увидят живую коллекцию коней лучших мировых исторических пород, собранных в Княжеской конюшне «Парка Киевская Русь».

Также все желающие смогут принять участие в активных развлечениях, покататься на конях, почувствовать себя настоящим воином в лучном тире, примерять модные средневековые костюмы.

Кроме того, в программе театрализованные постановки, трюки верхом на конях и выступление группы этно-рок-музыки «F.R.A.M.». Вечером – огненное шоу и фейерверк.