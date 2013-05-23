Киевсовет отдал застройщику часть Труханова острова

Земельный участок относится к зонам, где запрещено строительство / Фото: alp.org.ua

Киевский городской совет отказался удовлетворить протест прокуратуры столицы на решение горсовета от 26 февраля 2010 года о передаче ООО «СПК БВ Чайка» земельного участка площадью 4,266 га на улице Набережной, 12, в урочище Черторый (о. Труханов) для строительства многофункционального оздоровительного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение Киевсовет принял на заседании сессии 22 мая, рассмотрев протест прокуратуры.

В протесте прокуратуры от 19 июля 2010 года отмечалось, что 26 февраля Киевсовет принял решение о передаче земельного участка, но по состоянию на 15 июля 2010 г., то есть почти через 5 месяцев, оно так и не было зарегистрировано и подписано Киевским городским головой.

Кроме того, прокуратура установила, что в нарушение Земельного кодекса в проекте землеотвода отсутствует согласие землепользователя, которому этот земельный участок был отведен раньше – Киевского мотоциклетного завода.

Также в протесте отмечается, что участок относится к зонам зеленых насаждений общего пользования, где запрещено строительство. И согласно с Программой комплексного развития зеленых зон, это территория резервировалась для развития объектов природно-заповедного фонда города.

Прокуратура также настаивает, что в решении о передаче «СПК БВ Чайка» нет никаких обоснований о необходимости передачи компании этих земель.

Также не получены положительные заключения КО «Киевзеленстрой», компании «Киевводоканал», КП «Плесо», Управления водного хозяйства в Киеве и Киевской области; не разработано градостроительное обоснование.

Исходя из вышеупомянутого, прокуратура требовала отменить решение Киевсовета о передаче «СПК БВ Чайка» земельного участка в урочище Черторый. Отмечалось также, что протест останавливает действие указанного решения горсовета.