В Киеве с начала года утонули 16 человек

Подавляющей причиной несчастных случаев является употребление алкоголя

В столице с начала этого года на водоемах погибло уже 16 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

По данным спасателей, чаще всего погибают молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Подавляющей причиной несчастных случаев является употребление алкогольных напитков во время купания.

В частности, 21 мая в парке «Партизанской славы» спасатели в 50 м от берега нашли тело 17-летнего парня. 22 мая похожий случай произошел по ул. Якубовского, 6. Там лишь в 3 м от берега спасатели нашли тело 35-летнего мужчины, говорится в сообщении.

В связи с этим Главное управление ГСЧС предупреждает киевлян и гостей столицы об опасности во время купания или отдыха на открытых водоемах. Спасатели призывают отдыхающих не идти в воду, а особенно заплывать на большую глубину, в нетрезвом состоянии, не использовать непроверенные или неприспособленные места для прыжков в воду.

Кроме того, в Госслужбе напоминают, что использование моторных, парусных, весельных лодок, других моторных и гребных плавсредств, водных мотоциклов разрешается только за пределами общественных мест купания или за ограждающими буями.