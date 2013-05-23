Политолог назвал главные неудачи столичной власти за год

По мнению эксперта, неудачей Попова можно назвать и неопределенность с выборами мэра / Фото: пресс-служба КГГА

Главным достижением столичной власти за прошедший год можно считать поддержку киевлян, главной неудачей – отсутствие поддержки правительства в бюджетном вопросе.

Такое мнение высказал политолог Кость Бондаренко, отвечая на вопрос, какие главные достижения и неудачи команды Попова за год, прошедший с прошлого Дня Киева, он мог бы отметить.

«Пожалуй, главным достижением я бы назвал поддержку киевлян. Прошедший год был нелегким для Попова, в том числе с политической точки зрения. Были проблемы, которые дорого обошлись руководителю Киева. Я имею в виду, прежде всего, неделю «снежного плена» Киева. Тем не менее, Попову удалось сохранить поддержку киевлян, которая на сегодняшний день среди потенциальных кандидатов в мэры самая высокая. Это говорит о том, что потенциал этой поддержки очень значителен», – сказал политолог.

При этом он акцентировал, что «поддержка Попова – это результат всех достижений городской власти, начиная от решения транспортного вопроса и заканчивая улучшением имиджа Киева в Европе».

«Что касается неудач, то главной я бы назвал то, что Попову пока не удалось провести через парламент свою идею о перечислении в бюджет столицы всей суммы налога из доходов физлиц. Насколько я знаю, законопроект, разработанный в КМДА по указанию Попова, «завис» в правительстве. Вторая неудача для киевлян – невозможность провести референдум. Все было готово для его проведения, но парламент изменил законодательство о референдумах и на данный момент киевский референдум провести невозможно. Решение этих вопросов позволило бы столичной общине стать более независимой от центральной власти как в финансовом вопросе, так и в вопросе принятия решений», – отметил Кость Бондаренко.

По его словам, неудачей (как для Киева, так и для Попова) можно назвать и неопределенность с выборами мэра. «Думаю, Попов при существующем у него рейтинге сегодня больше всех заинтересован, чтобы эти выборы состоялись как можно скорее», – сказал политолог.