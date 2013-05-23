Суд запретил проводить в Киеве гей-парад

Целью проведения гей-парада являлось преодоление дискриминации секс-меньшинств в Украине / Фото: profi-forex.org

Суд удовлетворил исковые требования столичной городской госадминистрации и запретил проводить 25 мая в центре города какие-либо мероприятия, не предусмотренные официальной программой празднования Дня Киева, в том числе «Марш равенства», который планировали провести представители ЛГБТ-организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял сегодня Окружной административный суд Киева.

Суд запретил проведение акций, не связанных с празднованием Дня города, в пределах официальных определенных распоряжением КГГА в центре столицы, а также на трех улицах, которые не входят в пределы официального определенного центра: Красноармейской, Богдана Хмельницкого и Льва Толстого.

Относительно этих улиц сегодня КГГА подала в суд уточнение к своему иску, учитывая, что ЛГБТ-организации подали заявку о проведении «Марша равенства» по ул. Красноармейской (Большой Васильковской).

Как сообщал УНИАН, 21 мая в Департаменте общественных коммуникаций КГГА сообщили, что городская власть вынуждена обратиться в суд с исковым заявлением относительно запрещения проведения каких-либо мероприятий, кроме предусмотренных программой празднования Дня столицы и Дня Киева 25 мая 2013 года в центральной части города.

Разъяснялось, что такое решение предопределено рядом сообщений, которые поступили в КГГА от общественных организаций и граждан относительно проведения в одном и том же месте массовых мероприятий, являющихся разнополярными по взглядам и форме, а также в связи с большим количеством мероприятий, запланированных в рамках празднования Дня Киева и Дня столицы.

В частности, от организационного комитета «Киев ПРАЙД 2013» и представителей ЛГБТ-организаций поступило сообщение о проведении 25 мая мирной демонстрации «Марш равенства». Ее целью является преодоление дискриминации и достижение равенства для всех социальных групп и меньшинств в Украине. Заявленное количество участников – около 500 человек.

В то же время, по состоянию на 21 мая в КГГА поступило 10 сообщений о проведении акций протеста, направленных на препятствование проведения акции представителями ЛГБТ-организаций. Заявленное количество лиц составляет около 39 тысяч человек.

Также зарегистрировано более 500 обращений от граждан и общественных организаций с просьбой запретить проведение «Марша равенства», под которыми подписались более 10 тысяч человек, и обращение к председателю Киевской городской государственной администрации от 61 народного депутата с просьбой через судебные органы власти ограничить проведение каких-либо тематических уличных мероприятий ЛГБТ-сообществом в мае-июне 2013 года.

Вместе с тем, 25 мая в соответствии с распоряжением КГГА от 25.03.2013 №379 запланировано около 200 общегородских и культурно-художественных мероприятий, связанных с празднованием Дня столицы и Дня Киева.