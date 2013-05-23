В Киеве на День города ограничат движение транспорта (список улиц)

Ограничение движения связано с проведением праздничных мероприятий

Столичная Госавтоинспекция информирует, что 24-26 мая во время проведения общегородских мероприятий, посвященных Дню Киева, на дорогах столицы будут действовать ограничения в движении транспорта.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ в городе Киеве, ограничение предусмотрены в выполнение распоряжения КГГА №637 от 29 апреля 2013 года.

Так, 24 мая во время проведения Международной велогонки на шоссе с 12.00 и до окончания мероприятий (ориентировочно в 14.30) будет временно запрещено движение по такому маршруту: по улицам Блакытного, Генерала Родимцева, Героев Обороны, проспекту Голосеевскому, а также по улицам Голосеевская, Саперно-Слободская, проспекту Науки (гонка по кругу).

25 мая во время проведения парада велосипедистов «Велодень» с 10.00 и до окончания мероприятий (ориентировочно в 11.30) также планируется перекрытие движения по улицам: площадь Европейская – Крещатик – Красноармейская – Троицкая площадь. А с 12.00 и ориентировочно до 14.30 в связи с проведением Международной велогонки на шоссе будет ограничено движение по маршруту: Европейская площадь – Крещатик – Красноармейская – площадь Льва Толстого.

Кроме того, 25 мая на Софийской площади с 19.00 будет прекращено движение транспорта. Это связано с проведением концерта «На Україну повернусь» и проекционного 3-D шоу.

Также состоится Открытый чемпионат Киева по воздухоплаванию, затем с 20.30 на Михайловской площади будет перекрыто движение.

А 26 мая с 10.00 состоится благотворительный легкоатлетический пробег «Под каштанами». На это время будет перекрыто движение транспорта по маршруту: Майдан Незалежности (старт) – улица Крещатик – Красноармейская – площадь Льва Толстого – Красноармейская - ул. Димитрова (место разворота) и в обратном направлении.

Также в воскресенье с 10.00 на время проведения Международных соревнований по велоспорту на шоссе будет перекрыто движение (ориентировочно до 14.30) по маршруту: ул. Николая Гринченко – Кировоградская – Краснозвездный проспект – улицы Андрея Головко, Соломенская и Протасов Яр.

Вечером 26 мая на Оболонской набережной во время концерта и шоу фейерверков с 19.00 будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Приречной.

Госавтоинспекция г. Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдением Правил дорожного движения.