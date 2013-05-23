В Киевской области задержали торговцев оружием и взрывчаткой

У задержанных изъяты автоматы, пистолеты, револьвер, штык-ножи и детонатор / Фото: as.baikal.tv

Сотрудники Главного управления борьбы с организованной преступностью задержали вчера четырех человек, которые занимались торговлей оружием и взрывчаткой на территории Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника ГУБОП Украины Виталий Стрижак.

По его словам, уже установлено, что задержанным удалось реализовать три пистолета «ТТ», два пистолета Макарова, автомат Калашникова, автомат «Скорпион», самодельный пистолет, 2 кг взрывчатки, различные патроны и устройства для бесшумной стрельбы.

Как отметил Стрижак, во время обыска автомобилей задержанных и по их месту жительства милиция изъяла автомат Калашникова, три пистолета «ТТ», детонатор, автомат «Вулкан», несколько револьверов «Наган», штык-ножи, магазины к ОКА, снайперский прицел и т.п.

Сейчас устанавливаются причастность задержанных к совершению других уголовных нарушений, а также поступлению оружия, сообщил Стрижак.