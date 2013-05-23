У Попова обещают ввести единый билет на транспорт до середины 2014-го

В Киеве единый электронный билет будет введен в два этапа: первый - в метрополитене до конца текущего года, второй - в наземном муниципальном транспорте до середины 2014 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко.

Он сказал, что 29 апреля было подписано распоряжение КГГА, которым утвержден победитель инвестиционного конкурса по внедрению проекта «Электронный билет» в общественном транспорте города, которым стала компания «Альфа Пей Терминал».

По словам Крамаренко, согласно условиям инвестиционного конкурса, проект «Электронный билет» будет реализован полностью за инвестиционные средства.

«Инвестор будет возвращать свои инвестиции, получая вознаграждение в виде процента от выручки – условиями конкурса он определен на уровне 8,47%. Подобную схему нам предложили эксперты из Европейского банка развития и реконструкции – по этой системе работают во многих городах Европы, и процент инвестора составляет 8-10%”, - сказал Крамаренко.

Кроме того, он сообщил, что объем сбора выручки после введения единого «Электронного билета» увеличится на 20-30% за счет автоматизации процесса, а процент средств, которые расходуются коммунальными предприятиями непосредственно на сбор, уменьшится с 30% до 8%.

«Самое главное, что после внедрения подобных проектов почти во всех городах наблюдался прирост выручки – люди начинали оплачивать проезд, потому что им стало удобно это делать, уменьшались разворовывания, потому что это стало невозможно сделать”, - отметил представитель КГГА.

По словам Крамаренко, сегодня система продажи билетов в Киеве на том же уровне, что и полвека назад. “Благодаря же автоматизации мы сможем почти полностью исключить человеческий фактор из процесса сбора средств, что позволит предотвратить случаи краж. Так, в прошлом году на одной из станций метрополитена было выявлено разворовывание выручки несколькими кассирами на сумму более миллиона гривен. Сколько таких фактов остались невыявленными, мы не знаем», – заметил он.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Крамаренко заявил, что в Киевской городской госадминистрации планируют, что единый электронный билет в коммунальном транспорте столицы будет введен к концу этого года.