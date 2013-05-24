Станцию киевского метро «Теремки» не успевают закончить в срок

Попов надеется, что сроки сдачи больше отодвигать не придется

Ко Дню независимости Украины киевляне получат новую станцию метро «Теремки». Об этом рассказал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов в интервью «Сегодня».

По словам Попова, сейчас, когда город получил целевым траншем из государственной казны 96 миллионов гривен, бюджет этого строительства полностью сформирован. «Я думаю, что сроки сдачи больше отодвигать не придется, и ко Дню независимости Украины киевляне получат новую станцию метро. Введением в эксплуатацию станции «Теремки» завершается строительство Куреневско-Красноармейской линии. За последние 2,5 года это будет шестая построенная станция», – добавил он.

Говоря о метро в сторону жилмассива Выгуровщина-Троещина, Попов отметил, что киевская власть сейчас занимается привлечением инвестора для максимально быстрой реализации этого проекта. «А работы по строительству четвертой линии уже идут – в ближайшие дни в районе улицы Набережно-Луговой будем закладывать первые элементы оправы туннеля», – рассказал глава КГГА.

Напомним, ранее Попов заявлял, что есть два варианта даты открытия станции метро «Теремки»: это может быть День Киева или День Конституции Украины.