Омельченко получил звание почетного гражданина Киева

Попов вручил звание «Почетный гражданин города Киева» Омельченко и Вантуху

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов и заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега во время дипломатического приема по случаю Дня Киева вручили звание «Почетный гражданин города Киева» Александру Омельченко и Мирославу Вантуху.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Почти за 13 лет существования звания «Почетный гражданин города Киева» его получили 56 достойных киевлян. И для меня большая честь вручить это отличие еще двум таким уважаемым людям, настоящим патриотам Киева. Делом их жизни стало развитие столицы – как экономическое, так и культурное. А главное, что и Александр Омельченко, и Мирослав Вантух до настоящего времени активно работают во благо родного города и его жителей. Я искренне благодарю их за это», – отметил Попов.

В сообщении КГГА отмечается, что Александр Омельченко – Герой Украины, народный депутат V и VI созывов, Киевский городской голова в 1996-2006 годах, кандидат технических наук. Благодаря его настойчивой работе на должности Киевского городского головы значительно выросла роль местной власти в решении социально-экономических вопросов города. Двенадцать лет своей трудовой деятельности Омельченко посвятил местному самоуправлению, из них десять – возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию.

Мирослав Вантух – генеральный директор – художественный руководитель Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского, председатель Национального хореографического союза Украины, президент Международного фестиваля-конкурса детских коллективов народного танца, член-основатель Академии искусств Украины.

На протяжении творческой жизни создал и поставил почти 40 разных по тематике хореографических композиций, сюит, танцев, картин, значительная часть которых вошли в фонд украинской хореографии.