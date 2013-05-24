Попов уверен в победе на выборах мэра Киева

Глава КГГА надеется на достойных соперников в мэрской гонке

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов не только считает, что у него есть все основания участвовать в выборах мэра, но и уверен в своей победе.

Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня» от 24 мая.

Он отметил, что уже озвучивал решение об участии в выборах мэра Киева и оно было продуманным и взвешенным. «Отказываться от него я не намерен. Киеву необходимы выборы, необходим демократически избранный мэр, который, опираясь на доверие киевлян, будет отстаивать их интересы на всех уровнях. Я и сейчас делаю это, но поддержка горожан на выборах позволит добиваться более весомых результатов», – сказал он.

Попов также отметил, что за три года работы в КГГА не только изучил проблемы Киева, но и начал их решать – системно и последовательно. При этом, как отметил он, полагается не только на свое видение проблем и путей их решения.

«К разработке Стратегии развития Киева до 2015 года, которая стала основой работы столичной власти, были привлечены не только лучшие научные кадры, но и киевская общественность. Киевляне внесли в проект этого документа более 4 тысяч дополнений, которые были систематизированы и учтены. Изучили мы и мировой опыт. Кстати, как известно, в разработке этой стратегии очень помогли советы мэра колумбийского города Боготы Энрике Пеньялоса, признанного одним из лучших градоначальников мира. Я уверен, что киевляне уже заметили первые результаты реализации Стратегии. Так что я не только считаю, что у меня есть все основания участвовать в выборах мэра, но и уверен в победе», – сказал он.

Попов также надеется, что все кандидаты на пост мэра будут достойными соперниками.