Киевскую организацию партии Литвина решили распустить

Фракция Народной партии в Киевсовете также будет ликвидирована / Фото: narodna.org.ua

Политисполком Народной партии 23 мая 2013 года принял решение распустить Киевскую городскую организацию Народной партии, ликвидировать фракцию Народной партии в Киевском городском совете и запретить бывшим членам фракции использовать название партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Народной партии.

Отмечается, что «данное решение было принято в связи с тем, что актив Киевской городской партийной организации систематически нарушал уставные требования, самоустранился от партийной работы, а большинство бывших членов фракции собственные амбиции поставили выше интересов киевской общины, что, безусловно, противоречит политическим принципам партии и негативно влияет на ее имидж».

Как сообщал УНИАН, 22 мая с.г. половина депутатов вышла из фракции Народной партии в Киевсовета. Соответствующие заявления Дениса Костржевского, Николая Гоцкого, Александра Лищенко, Елены Овраменко и Жанны Шафаренко обнародовала на заседании сессии секретарь Киевсовета Галина Герега.

Она также проинформировала, что согласно заявлениям, Костржевский и Гоцкий вступили во фракцию ГАК.

Фракция Народной партии в Киевсовете насчитывала 10 депутатов.