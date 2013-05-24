Госгорпромнадзор опроверг слухи об обрыве тарзанки над Днепром в Киеве

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за обрыва тарзанки пострадала девушка

В Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности Украины опровергли информацию об обрыве канатного аттракциона над Днепром к острову Труханов в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Госгорпромнадзора, 19-летняя девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, полезла на дерево, потому что «увидела какую-то птичку там», и упала.

«Друзья или какие-то люди, которые были рядом, поднесли ее ближе к навесу аттракциона, потому что шел дождь. Девушку забрала «скорая». В «скорой» она рассказала, как все было. Аттракцион этот не работал. Госгорпромнадзор запретил его роботу еще в прошлом году», – отметили в Госгорпромнадзоре.

Собеседник сообщил, что в понедельник, 27 мая, будет направлена инспекция для ознакомления с новым оборудованием аттракциона, чтобы разрешить его работу.

«Потому что они там все переоборудовали и привели в порядок. То есть, аттракцион не работал. Это просто произошло рядом с канатной дорогой. Наверное, кто-то увидел, что это под навесом аттракциона, и распространил такую информацию по соцсети», – объяснили в пресс-центре.

*** В СМИ со ссылкой на страницу в Facebook журналистки Оксаны Сябро появилась информация, что «23 мая в Киеве над Днепром оборвалась тарзанка, на которой желающие могли покататься с правого берега на Труханов остров. В результате обрыва тарзанки пострадала девушка. «Скорая» отвезла девушку в больницу. Тарзанку закрыли», – написала она.