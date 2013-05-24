Попов обещает, что проезд в метро дорожать не будет

Киевский метрополитен может получить компенсацию из бюджета на разницу в тарифах

Вопрос повышения стоимости проезда в метро Киевской городской администрацией не ставится.

Об этом сказал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов в интервью газете «Сегодня» от 24 мая.

Попов отметил, что слухи относительно повышения тарифов основываются на том, что действующие тарифы действительно ниже экономически обоснованного уровня.

«По расчетам КП «Киевский метрополитен», проезд в подземке в 2013 году должен стоить 3 гривны 3 копейки. Однако я считаю, что при нынешнем уровне доходов населения задача городской власти состоит в том, чтобы находить любые возможности для сдерживания роста тарифов. Вопрос о повышении стоимости проезда в метро киевской городской администрацией не ставится», – сказал глава КГГА.

Попов также отметил, что столичная власть не может заставить метрополитен работать себе в убыток.

«Поэтому по результатам выполнения доходной части бюджета за первое полугодие будет рассматриваться вопрос о выделении средств на покрытие разницы между действующими и экономически обоснованными тарифами», – сказал он.