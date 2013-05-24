Еврокомиссия разочарована запретом гей-парада в Киеве

Еврокомиссия разочарована решением киевского суда о запрещении гей-парада и других массовых акций, кроме акций, запланированных в рамках празднования Дня Киева 25 мая этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь комиссара по вопросам расширения и Европейской политики соседства Петер Стано.

“Мы с разочарованием отметили решение о запрещении всех иных публичных собраний 25 мая, чем организованных местной властью, и призываем украинскую власть уважать и защищать права граждан на мирные собрания”, - сказал он.

Пресс-секретарь комиссара напомнил, что в прошлом году проведение гей-прайда в Киеве было отменено организаторами по вопросам безопасности. В связи с этим Стано отметил, что в этом году Делегация ЕС в Киеве призвала местную власть и представителей милиции сделать все возможное для того, чтобы подобный сценарий не повторился во время парада, запланированного на 25 мая.

Стано также отметил, что ЕС и Украина находятся в постоянном диалоге, и вчера, 23 мая, состоялся очередной раунд консультаций по вопросам прав человека, в рамках которого ЕС напомнил Украине о фундаментальных правах на мирные собрания и свободу слова.

В беседе с корреспондентом УНИАН после брифинга пресс-секретарь комиссара отметил, что Европейская комиссия привержена ценностям, на которых базируются соглашения ЕС и Хартия фундаментальных прав, прежде всего, касающиеся прав человека и фундаментальных свобод.

“Уровни права – одна из европейских ценностей. События как гей-прайд – это вопрос социального мира и толерантности. Толерантность – основная ценность для любого общества, чтобы держаться вместе”, - сказал Стано.

Он отметил, что Комиссия и в дальнейшем будет поддерживать мероприятия, направленные на создание климата, благоприятного для реализации стандартов прав человека в странах-партнерах ЕС, в том числе, открытые и конструктивные дебаты о признании и защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов, а также других меньшинств.

Как сообщал УНИАН, 23 мая суд запретил проведение всех акций в Киеве, кроме запланированных в рамках празднования Дня города. В том числе под запрет попал запланированный на 25 мая гей-прайд. Его организаторы уже заявили о намерении провести мероприятия в другой форме.