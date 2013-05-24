На месте фабрики Ахметова открылся художественный фестиваль

В квартале между столичным Андреевским спуском и Боричевым током открылся художественный фестиваль «Архитектура общего». Он проходит в рамках международного проекта SPACES при поддержке Культурной программы Восточного партнерства ЕС. В ходе фестиваля, который продлится до 26 мая, художники, урбанисты и культурные активисты из Украины, Молдовы, Грузии, Хорватии, Австрии, пытаются с помощью перфомансов, дискуссий и арт-интервенций подтолкнуть к размышлениям о жизни в городе и сохранении его неповторимого облика.

Фестиваль проходит на месте бывшей швейной фабрики «Юность». Напомним, снос построенных в 1980-е годы зданий фабрики в прошлом году вызвал протесты со стороны общественности и стал предметом пристального внимания СМИ. Владелец участка компания «ЭСТА Холдинг» (группа СКМ Рината Ахметова) выступила с предложением о создании Общественного совета, который сам определит судьбу этой территории. В его состав вошли известные в столице архитекторы, историки, искусствоведы, а также активисты движения за сохранение старого Киева. После изучения всех поступивших предложений эксперты проголосовали за строительство на территории фабрики мультифункционального культурного центра.



Представитель Культурной программы Восточного партнерства ЕС (поддерживающей фестиваль) Лучиано Глур во время торжественного открытия особо подчеркнул, что на таких площадках представители разных стран и культур получают возможность для коммуникации и выработки общего понимания развития разных городских проектов и того, что называется «общим пространством» или «spaces».



В свою очередь, как отметил директор по связям с общественностью компании «ЭСТА Холдинг» Антон Гливинский, для компании этот проект открывает новые возможности диалога с общественностью: «Мы получаем возможность понять, чего хотят люди, к чему они стремятся. А, кроме того, возможность дать художникам и культурному сообществу почувствовать себя на нашей площадке как дома уже сейчас, до того, как построен культурный центр», - говорит Гливинский.