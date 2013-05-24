Попов инициирует парламентские слушания по Киеву

Глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов намерен инициировать парламентские слушания по вопросу законодательных инициатив Киева. Об этом руководитель Киева рассказал в интервью газете «Сегодня», отметив, что столичная власть намерена «убедить депутатский корпус восстановить справедливость в отношении столицы и киевлян».



«Во-первых, в распоряжении киевской громады должны оставаться 100% налога на доходы физических лиц, при этом город должен получить право направлять эти средства не только на муниципальные надбавки к зарплатам бюджетников, адресную помощь социально уязвимым категориям киевлян, но и на развитие», – убежден Александр Попов.

Также, по словам руководителя Киева, показатели отчислений из государственного в городской бюджет на потребности здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства должны рассчитываться на основе реального, а не номинального количества жителей Киева. «Фактическая нагрузка на всю инфраструктуру гораздо выше, чем это учитывается сейчас при формировании бюджета. Изменение действующего порядка позволит получить адекватные средства для содержания объектов городского хозяйства», – отметил Александр Попов, добавив, что в бюджете Киева необходимо оставлять и 25% налога на прибыль предприятий.



Наконец, Киев выступает за изменение принципов перераспределения средств, поступающих в виде акцизного сбора на ГСМ. «В Киеве зарегистрирована шестая часть автомобилей страны – значит, такую же долю акциза город должен получать на содержание дорог», – отметил Александр Попов.



Еще одна законодательная инициатива городской власти касается расширения полномочий местной власти и прав общины Киева в регулировании градостроительной деятельности. «Мы должны сохранить архитектурный облик города и его уникальные природные особенности. Но действующее законодательство лишает городскую власть и общественность возможности контролировать застройщиков и влиять на них», – отметил Александр Попов, добавив, что город будет добиваться прав для громады контролировать действия застройщиков.