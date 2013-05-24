Попов инициирует парламентские слушания по Киеву
Киев выступает за изменение принципов перераспределения средств
Глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов намерен инициировать парламентские слушания по вопросу законодательных инициатив Киева. Об этом руководитель Киева рассказал в интервью газете «Сегодня», отметив, что столичная власть намерена «убедить депутатский корпус восстановить справедливость в отношении столицы и киевлян».
«Во-первых, в распоряжении киевской громады должны оставаться 100% налога на доходы физических лиц, при этом город должен получить право направлять эти средства не только на муниципальные надбавки к зарплатам бюджетников, адресную помощь социально уязвимым категориям киевлян, но и на развитие», – убежден Александр Попов.
Также, по словам руководителя Киева, показатели отчислений из государственного в городской бюджет на потребности здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства должны рассчитываться на основе реального, а не номинального количества жителей Киева. «Фактическая нагрузка на всю инфраструктуру гораздо выше, чем это учитывается сейчас при формировании бюджета. Изменение действующего порядка позволит получить адекватные средства для содержания объектов городского хозяйства», – отметил Александр Попов, добавив, что в бюджете Киева необходимо оставлять и 25% налога на прибыль предприятий.
Наконец, Киев выступает за изменение принципов перераспределения средств, поступающих в виде акцизного сбора на ГСМ. «В Киеве зарегистрирована шестая часть автомобилей страны – значит, такую же долю акциза город должен получать на содержание дорог», – отметил Александр Попов.
Еще одна законодательная инициатива городской власти касается расширения полномочий местной власти и прав общины Киева в регулировании градостроительной деятельности. «Мы должны сохранить архитектурный облик города и его уникальные природные особенности. Но действующее законодательство лишает городскую власть и общественность возможности контролировать застройщиков и влиять на них», – отметил Александр Попов, добавив, что город будет добиваться прав для громады контролировать действия застройщиков.