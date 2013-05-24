Организаторы гей-парада в Киеве заявляют, что не подавали апелляцию на запрет марша

Информацию о решении Апелляционного суда соорганизаторы гей-парада называют провокацией / Фото: kasparov.ru

Соорганизаторы «Марша равенства» заявляют, что не подавали апелляцию на запрещение гей-парада в Киеве.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил соорганизатор «КиевПрайд-2013» Владимир Науменко.

Он отметил, что распространенная информация о том, что Апелляционный административный суд Киева разрешил проводить эту акцию, является провокацией.

«Это очередная провокация. Мы еще не подавали апелляцию. Я ее должен подавать, потому что мое имя есть в списке ответчиков в суде. Я буду ее подавать в десятидневный срок, в соответствии с законом. Я буду подавать ее на будущей неделе в апелляционный суд», – сказал собеседник УНИАН.

В то же время координатор работы с прессой оргкомитета «КиевПрайд-2013» Елена Семенова в комментарии УНИАН отметила, что хотя запрет суда на проведение «Марша равенства» есть, организаторы нашли компромисс с КГГА относительно изменения места проведения и времени проведения этого мероприятия.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Окружной административный суд Киева удовлетворил исковые требования КГГА и запретил проводить 25 мая в центре столицы любые мероприятия, не предусмотренные официальной программой празднования Дня Киева, в том числе «Марш равенства», который планировали провести представители ЛГБТ-организаций.