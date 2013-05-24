Попов назвал гей-парад в День Киева издевательством

Глава КГГА считает такие парады в День Киева несерьезными

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов считает издевательством над киевлянами гей-парад в День города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Это издевательство над киевлянами – в День города устраивать на Крещатике такие парады. Это несерьезно. Мы этого не допустим», – заявил Попов.

Он напомнил, что есть запрещение суда на проведение всех массовых мероприятий 25 мая, кроме предусмотренных официальной программой празднования Дня столицы. В том числе, подчеркнул Попов, это касается и «Марша равенства».

«Если попытки, то правоохранительные органы парада не допустят», – добавил председатель КГГА.