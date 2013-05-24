Кандидаты в мэры Василькова утверждают, что за ними следят

По словам Недилько, наблюдение также ведется за Мельниченко

Кандидаты на должность городского головы Василькова Киевской области Николай Недилько и Валерий Попович заявляют о слежке за ними и просят генерального прокурора Виктора Пшонку вмешаться в ситуацию.

Об этом УНИАН сообщил Недилько, заявив, что соответствующее заявление он и Попович направили на имя генпрокурора с требованием вмешаться в ситуацию и принять соответствующие меры.

По словам Недилько, наблюдение также ведется за бывшим майором Управления государственной охраны Николаем Мельниченко, который является председателем комитета поддержки Поповича.

«За нами, за нашими доверенными лицами, агитаторами, за помещением избирательных штабов ведется внешнее наблюдение мобильными группами, в состав которых, как мы выяснили, входят как представители местной милиции, милиции Киевского облуправления, так и представители местного криминалитета», – сказал Недилько.

Он отметил, что имеет в распоряжении фото- и видеодоказательства таких действий, фамилии, звания и должности правоохранителей, которые ведут наблюдение, и готовы в случае непринятия Генпрокуратурой в ближайшие дни соответствующих действий обнародовать эти данные.

«Власть активно применяет админресурс, готовит провокации для снятия любым способом, в частности, Поповича с избирательной гонки, поскольку он как экс-мэр Василькова наиболее известен жителям и имеет поддержку. Главное, чтобы все эти действия не перешли границы разумного, особенно в день выборов и во время подсчета голосов», – подчеркнул Недилько.

Как сообщал УНИАН, выборы мэра Василькова назначены на 2 июня.

Избирательная комиссия сначала не зарегистрировала экс-мэра Поповича кандидатом на должность городского головы Василькова.

13 мая Окружной административный суд Киева отказал Поповичу в удовлетворении жалобы на неправомерные действия территориальной избирательной комиссии, по решению которой ему было отказано в регистрации.

17 мая Васильковская ТИК все же зарегистрировала Поповича кандидатом на должность городского головы.