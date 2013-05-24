«Свобода» проведет в Киеве альтернативу гей-параду

По словам Мирошниченко, на акцию придут семьи с детьми

Народный депутат Игорь Мирошниченко (фракция «Свобода») заявляет, что завтра в 13.00 у Золотых ворот в Киеве соберутся в вышиванках люди с семьями, с детьми, чтобы продемонстрировать, что Украина является государством «традиционных семейных ценностей, христианской и общественной морали».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады Украины.

По словам Мирошниченко, акция продолжится на Подоле.

Он отметил, что это будет альтернативная гей-параду акция.