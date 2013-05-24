«Свобода» проведет в Киеве альтернативу гей-параду
16:39, 24 мая 2013Киев
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Об этом заявил Мирошниченко
По словам Мирошниченко, на акцию придут семьи с детьми
Народный депутат Игорь Мирошниченко (фракция «Свобода») заявляет, что завтра в 13.00 у Золотых ворот в Киеве соберутся в вышиванках люди с семьями, с детьми, чтобы продемонстрировать, что Украина является государством «традиционных семейных ценностей, христианской и общественной морали».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады Украины.
По словам Мирошниченко, акция продолжится на Подоле.
Он отметил, что это будет альтернативная гей-параду акция.
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