Попов уверен, что Киевсовет может работать до выборов

Попов сослался на принцип непрерывности власти

Киевский городской совет будет легитимен до момента избрания киевлянами его нового состава.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил председатель КГГА Александр Попов.

«Это просто надуманная тема. В украинском законодательстве существует принцип непрерывности власти: представительский орган исполняет обязанности до принятия присяги новым составом», – сказал он.

Вместе с тем Попов отметил, что вопрос избрания Киевсовета никоим образом не касается работы городской госадминистрации. Он объяснил, что киевляне выбирают представительский орган власти, а КГГА «как работала, так и будет работать».

Относительно возможной даты выборов Попов отметил, что решение об этом должен принять Конституционный Суд, у которого есть для этого полномочия.

Как сообщал УНИАН, срок полномочий депутатов Киевсовета, избранных на внеочередных выборах в 2008 году, завершается в конце мая этого года. Мэр столицы Леонид Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнюю неделю октября 2015 года.

9 марта в Конституционный Суд Украины поступило представление 48 народных депутатов об официальном разъяснении положений части второй статьи 136, части третьей статьи 141 Конституции Украины, абзаца первого части второй статьи 14 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», в котором говорится, что «очередные выборы депутатов, сельских, поселковых, городских голов проводятся одновременно на всей территории Украины, кроме случаев, установленных Конституцией и законами Украины».

2 апреля Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект постановления о назначении выборов в Киеве авторства Виталия Кличко. Документом предусматривалось назначить очередные выборы в Киеве на 2 июня 2013 года.

Позже в парламент было внесено новое постановление о назначении киевских выборов авторства Владимира Яворивского.

В отличие от отклоненного проекта постановления, новым документом предлагается назначить не очередные, а внеочередные выборы, что, по мнению оппозиционеров, могло бы снять коллизию относительно конституционности этих выборов. Кроме того, в нем не указывается конкретная дата выборов, а отмечается, что они должны состояться не позднее, чем через 60 дней с момента принятия постановления парламентом.

Вместе с тем в Партии регионов заявили, что будут ожидать заключения КС по поводу назначения киевских выборов.

11 апреля КС перешел к закрытой части заседания по рассмотрению дела относительно даты выборов в Киеве.