В Киеве после реконструкции открылся Легкоатлетический манеж

Общая площадь манежа составляет свыше 8 тысяч кв. м / Фото: «Сегодня»

В Киеве торжественно открыли реконструированный Легкоатлетический манеж по проспекту Павла Тычины, 18.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах приняли участие первый заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Сергей Глущенко, председатель КГГА Александр Попов, президент Федерации легкой атлетики, депутат Киевсовета Виктор Гринюк, президент НОК Сергей Бубка, а также многочисленные представители спортивного сообщества столицы и представители столичной власти.

Приветствуя спортсменов и киевлян, Попов отметил, что приятно начинать празднование Дня рождения Киева, которому исполняется 1531 год, с таких подарков как этот легкоатлетический манеж. Он подчеркнул, что это является возрождением справедливости в столице и для спортсменов, и для Киева в целом, поскольку именно в этом городе тренировались известные уже во всем мире призеры и победители соревнований по легкой атлетике. Он выразил убеждение, что передача в эксплуатацию этого комплекса позволит тренерам и молодым спортсменам достичь новых высоких результатов.

На торжествах было зачитано приветствие премьер-министра Украины Николая Азарова, в котором он выразил надежду, что на возрожденном спортивном объекте будут проводиться соревнования международного уровня.

Как сообщил в интервью журналистам заместитель председателя КГГА Виктор Корж, общая площадь манежа составляет свыше 8 тысяч квадратных метров, смета расходов на сегодняшний день составляет около 16 млн грн. Финансирование осуществлялось из городского бюджета. Корж отметил, что это не последний вариант, поскольку предусмотрена вторая очередь строительства манежа – это строительство сектора для разминок, а также установление трибун. После завершения этих работ, по его словам, манеж сможет получить международный сертификат для проведения серьезных международных соревнований.

В свою очередь, Гринюк сообщил, что федерация рассчитывает, что легкоатлетический манеж получит сертификацию по классу «Б».

«Ни класса «А», ни «Б» в Украине пока нет. Сертификат «Б» – это первый сертификат, который говорит о качестве покрытия. Бегучести дорожки. Правильности ее разметки и соответствии. И благодаря этому сертификату мы получим право проводить здесь серьезные соревнования», – сказал он.

Гринюк также сообщил, что в июне будет докуплено еще оборудование для манежа: в частности, измерительная система, стартовые колодки, барьеры, то есть все, что нужно для занятий по легкой атлетике. Он напомнил, что реконструкция длилась около 2 лет из-за того, что были перебои с финансированием. Сейчас этот вопрос решен. Он напомнил, что манеж находился в запущенном состоянии около 15 лет. Сначала он был в аренде у автосалона, потом сюда «запустили» церковь Сандэя Аделаджи, которая проводила здесь богослужения.

«Все это долго длилось, пока спортсмены вообще не утратили возможность здесь тренироваться», – подчеркнул Гринюк. По его словам, приблизительно 6 лет тому назад Федерация легкой атлетики Киева начала активные переговоры с церковью и за два года добилась, чтобы церковь отсюда ушла, а договор аренды был переписан на Федерацию. В то же время помещение было в таком состоянии, что заниматься в нем было невозможно, и поэтому был начат капитальный ремонт. Теперь, по информации Гринюка, здесь разместят сборную команду Украины по легкой атлетике и другие сборные команды Киева. Здесь будут культивировать также разные виды борьбы и фехтования.