На киевских каштанах разворовали почти миллион гривень

Прокуратура выявила растраты при покупке каштанов

Прокуратура установила факты растраты и присвоения бюджетных средств на сумму почти один миллион гривен при закупке каштанов столичными чиновниками.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

«За злоупотребление при закупке каштанов, высаженных на Крещатике, прокуратура открыла уголовное производство. По результатам проверки, проведенной по поручению прокуратуры Киева по закупке каштанов, высаженных на Крещатике, установлены факты растраты и присвоения бюджетных средств на сумму почти один миллион гривен», - говорится в сообщении пресс-службы.

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Проверка установила, что в конце 2012 года КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Киева заключило с ООО «Профессиональный садовник» договор на поставку саженцев деревьев каштана сорта «Бриотти».

«По документам, с 289 саженцев, которые планировалось высадить на главной улице столицы, 200 деревьев было закуплено за государственные средства на общую сумму почти миллион гривен. В дальнейшем, не проверив соответствие закупленных деревьев сорту, указанному в договорах, чиновники КП перечислили на расчетные счета частного предприятия указанную сумму», - отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры, в действиях коммунальщиков усматривается растрата бюджетных средств, а со стороны руководства ООО «Профессиональный садовник» - присвоение средств.