Киев празднует День города: программа мероприятий

В программе празднования запланировано множество мероприятий / Фото: relax.com.ua

Ко Дню города в субботу откроет свои двери всем желающим архитектурно-исторический музей «Киевская крепость».

Кроме концерта духовых оркестров тут также покажут свои работы народные мастера, можно будет увидеть фотовыставку «Замки Украины», выставку военно-исторической миниатюры и просто полюбоваться необычным полукруглым зданием Косого капонира, сообщает «Сегодня».

Адрес: ул. Госпитальная, 24-А, начало в 12:00.

Не обойдется в этом году без уже традиционной парусной регаты. Несколько десятков крейсерских яхт в субботу будут соревноваться на Днепре. За ними лучше всего наблюдать с набережной за Почтовой площадью, которую сейчас реконструируют.

Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, причал №6, старт в 12:00.

Впервые киевлян и гостей города побалуют бесплатными экскурсиями по центру. Темы: «Секретный Киев», «Михайловская горка» и «Дворики Киева» для детей. Попасть на них можно в субботу в течение всего дня, однако группу таких туристов придется искать самому. Кроме того, организаторы обещают провести фотоквест «Открытый Киев» с подарками.

Адрес: центр города (Майдан Незалежности, Крещатик, монумент «Глобус»).

Любителей классической музыки ждут на Софийской площади. Тут выступят отечественные оперные исполнители, порадуют известными классическими произведениями наши оркестры. После концерта будет еще интереснее: на Святую Софию будут проецировать 3D-шоу на тему 1025-летия Крещения Руси.

Адрес: Софийская площадь, начало концерта в 20:00, шоу – в 21:00.

В воскресенье на Крещатике начнется VII-й Киевский роллер марафон. Участие в нем смогут принять все желающие. В его рамках пройдут детские соревнования на дистанциях 500 и 1600 метров. А взрослые киевляне смогут покататься в категориях «Ветераны» и «Фитнес» на дистанциях 1600 метров и в категории «Рейс» – 21 км.

Адрес: ул. Крещатик, начало в 13:00.

А вот Андреевский спуск на два дня (суббота и воскресенье) станет настоящим парижским Монмартром. Сюда съедутся художники со всей страны на вернисаж, будут выступать музыканты, театральные труппы, устраивать вечера кабаре, и разобьют танцевальные площадки. На спуске исполнят как украинские, так и французские произведения, чтобы дать киевлянам возможность ощутить себя на одной из главных богемных улиц Парижа.

Адрес: Андреевский спуск, начало в 15:00.

24, 25, 26 мая на Центральном киевском ипподроме (с 10:00 до 21:00) стартует конный турнир, посвященный Дню Киева. Пятница и суббота будут посвящены конкуру, в воскресенье в программе конкур и бега. Организаторы обещают награждать обладательниц лучших женских шляпок сертификатами на конные прогулки и бесплатно катать на пони детей. В программе: рысь под седлом, бега, скачки, конкур, выездка, прыжок на мощность. Участвуют около 300 титулованных спортсменов. Гостям обещают обширную развлекательную программу от конного казачьего шоу.

Адрес: станция метро «Ипподром», пр-т Глушкова, 10.

Уже сегодня в «Художественном Арсенале» в 11:00 открылся III международный фестиваль «Книжный Арсенал», который продлится в столице до 1 июня. В программе порядка сотни событий при участии 200 издательств: презентации книг, встречи с авторами, автограф-сессии, выставка самых красивых детских книг из 40 стран мира и многое другое.

Литературные спецпроекты проведут Оксана Забужко, Юрий Андрухович, Андрей Курков, Юрий Винничук. Почетным гостем станет автор романа-бестселлера «Одиночество в Сети» поляк Януш Леон Вишневский, который представит две книги (26 мая с 11:00 до 12:00 на детской площадке сказку для малышей «Марцелинка», а с 17:30 до 19:00 роман «На Фейсбуке с сыном»). В общей сложности на книжный праздник приедет около 20 именитых авторов из Австрии, Германии, Польши, России, Франции, Чехии, Швейцарии, среди которых Барбара Космовская, Оливье Монжен, Жан-Клод Маркаде, Тьерри Эсс, Кристоф Зимон, Борис Буден, Ярослав Рудиш, Марина Степнова, Денис Осокин и другие.

Кроме этого, 25 мая дворик Арсенала на одну ночь превратится в литературное кафе (билеты 20 грн). Главной частью посиделки станет программа «Сердце тьмы, поэзии и музыки», в которой Юрий Андрухович, Каша Сальцова («Крихітка Цахес»), Юрий Издрык, Екатерина Бабкина, Марьяна Савка, Богдана Матияш почитают свои тексты под музыку, созданную специально для этого вечера пятью композиторами и диджеями.

В 10 утра субботы начнется парад «Велодень». Соберутся тысячи велосипедистов на Европейской площади, двинутся по Крещатику и Красноармейской до НСК «Олимпийский». В 12:00 с Европейской площади стартует Международная велогонка Race Horizon Park. Участники будут ездить по кругу 68 км до площади Льва Толстого. В рамках этой гонки порадуют и мужчин: посоревнуются велосипедистки в купальниках. Участницей может стать любая желающая.

Адрес: Европейская площадь, начало в 10:00 и 12:00.

В воскресенье, 26 мая, на Оболонской набережной и Майдане пройдут концерты. Первый состоится в стиле рок и закончится спецэффектами в виде салюта и лазеров. Во втором примут участие Билык, Могилевская, группы «ТІК», «Тартак» и другие. Закончатся концерты салютом в 21:50, который, как обещают, будет длиться около 15 минут.

Адрес: Оболонская набережная (начало в 19:00); Майдан (начало в 17:30).

Все желающие смогут понаблюдать за запуском сотен ярких воздушных змеев. А в рамках фестиваля здоровья «Столица жизни» в течение двух дней тут проведут мастер-классы по йоге, квест, дадут бесплатные лекции о здоровье, еде и психологии. На экоярмарке можно будет купить все: начиная от одежды из натуральных тканей, безопасных моющих средств и игрушек и заканчивая экологическими авто и альтернативными источниками энергии.

Адрес: ул. Краснознаменная, 1, с 11:00 до 17:00.

Вход: взрослый билет – 30 грн, школьники, студенты, пенсионеры – 15 грн, дети до 7 лет – бесплатно.

На Певческом поле откроется выставка истории авто из ярких летних цветов и дерна. На машины зеленстроевцы потратили 600 тысяч растений. Тут покажут и фолкоперу «Когда цветет папоротник». Она написана в Париже и там же прошла ее премьера в 1985 году. В Украине ее запретила советская цензура из-за этнической составляющей. Наши зрители услышали оперу в 2011-м. Сейчас ее исполнит знаменитый хор им. Веревки при участии балета и оркестра.

Адрес: парк ВОВ, Певческое поле, ул. Лаврская, начало в 19:00.

Вход: 20 грн – для взрослых, 10 – детям.

С утра 26 мая начнется 21-й «Пробег под каштанами». Любители и профессионалы будут бежать от Майдана по Крещатику через Бессарабскую площадь, улицу Красноармейскую до метро «Олимпийская» и обратно. Цена участия – 50 грн. Средства перечислят Центру детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава. Перед стартом «звездную» разминку для участников проведут Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар. Также всех с 8.00 до 14.00 на Майдане приглашают поставить рекорд Украины: более 7 тысяч человек должны одновременно пить сок.

Адрес: Майдан Незалежности, начало в 10:00.