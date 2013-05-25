Азаров и Рыбак поздравили киевлян с Днем города

Премьер-министр Николай Азаров и председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак поздравили киевлян с Днем города.

«История нашей столицы, которая уходит корнями в глубину веков, является частью истории Украины, истории нашего народа и, конечно, киевлян, неутомимым трудом, надеждами и мечтами которых расцветал и развивался город», - отметил в своем поздравлении глава правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

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Азаров верит, что следующие поколения киевлян сохранят старые традиции и обогатят город новыми достижениями.

«Пусть творческое вдохновение всегда сопровождает вас в сохранении и приумножении славных традиций столицы», - пожелал Азаров, обращаясь к киевлянам.

В свою очередь председатель ВР отметил, что «Киев – это прежде всего его люди. Уникальная архитектура и богатая история – это, бесспорно, заслуга его жителей. На протяжении многих веков киевляне своим трудом, талантом, вдохновением, силой и мужеством создавали город, который был и будет оставаться символом нашей государственности, политическим, экономическим и духовным центром Украины».

«Именно здесь, на берегах Днепра, во времена Великой Отечественной Войны состоялась битва, которую сегодня называют одной из крупнейших в мировой истории. А впоследствии Киев поразил мир, когда не просто воскрес из руин в короткие сроки, но и возродил свои промышленные мощности, социальную и культурную сферы, что стало ярким примером преданности киевлян своему городу», - говорится в поздравлении спикера, размещенном на сайте ВР.

Рыбак отметил, что «именно в Киеве рождаются и работают всемирно известные ученые, писатели, спортсмены, инженеры, врачи, учителя. Имею надежду, что ваш совместный труд воплотит в жизнь еще многие хорошие дела, которые дадут повод грядущим поколениям гордиться столицей нашего государства».

«Пусть чувство гордости за Киев не покидает вас, а новые свершения продолжат интересную и яркую историю города», - пожелал киевлянам председатель ВР.