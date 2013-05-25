В Музее истории Киева открыта выставка «100-летие Олимпийского Киева»

В Музее истории города Киева состоялось торжественное открытие тематической выставки «Столетие Олимпийского Киева 1913-2013».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в мероприятии приняли участие министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль Сафиулин, заместитель председателя КГГА Виктор Корж, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, а также представители делегаций зарубежных национальных комитетов и ветераны спорта.

Среди экспонатов выставки – материалы Музея спортивной славы Украины и Музея истории города Киева, а именно: медали с Олимпиады и значок участника, фотографии с турниров и личные вещи участников, уникальный фотоальбом киевлянина-болельщика. Кроме того, в ходе открытия проведена процедура спецпогашения штемпелем «перший день» почтового блока «100 років. Перша російська Олімпіада Київ 1913».

Как напомнили в КГГА, I Всероссийская Олимпиада в Киеве проходила с 20 до 24 августа 1913 года. Спортсмены соревновались в 11 видах спорта: легкая атлетика, гимнастика, фехтование, борьба, тяжелая атлетика, стрельба, плавание, вело- и мотоспорт, лаун-теннис, футбол.

Более 600 участников представляли 21 город.

В итоге соревнований больше всего наград разного достоинства завоевали спортсмены Санкт-Петербурга, второе место заняли представители Украины, в частности, спортсмены Киева, а третье – спортсмены из Москвы.