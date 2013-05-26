В Киеве состоялся рекордный «Пробег под каштанами»: 13 тысяч 111 человек

Томенко и 50 активистов требовали Юле волю, а Киеву - новую власть

В этом году традиционный международный легкоатлетический «Пробег под каштанами» собрал рекордное количество участников – 13 тысяч 111 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, такое количество было зарегистрировано на момент старта пробега 26 мая в 10.00, однако регистрация продолжается и общее количество участников организаторы подсчитают после окончания акции.

Принять участие в благотворительной акции пришли не только киевляне, но и гости из других стран.

Кроме того, участие в спортивно-благотворительном забеге приняли даже малыши – для детей от 6 до 18 месяцев состоялся «Пробег в ходунках» по специальной трассе длиной 10 метров.

Участники в возрасте до 10 лет бежали по маршруту Майдан Незалежности – ул. Крещатик (до ул. Прорезная).

Взрослые из категорий «Спортсмены» и «Участники-благотворители» стартовали в 10.00. Их пробег длиной 5 километров проходит по маршруту: Майдан Незалежности – ул. Крещатик – Бессарабская площадь – ул. Большая Васильковская (Красноармейская) – площадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская (Красноармейская) поворот за ул. Димитрова и в обратном направлении. Финиш: Майдан Незалежности.

Мероприятие проходит в рамках городской спартакиады «Здоровый киевлянин».

В нынешнем традиционном легкоатлетическом «Пробеге под каштанами» также приняли участие около 50 активистов Киевской организации ВО «Батькивщина» во главе с одним из лидеров партии Николаем Томенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Томенко, активисты партии пробежали 5 километров в футболках с лозунгами «Юле – волю!» и «Киеву – новую власть».

«Собственно, это и было первой задачей, которую мы ставили перед собой. Не менее важным для нас также было обратить внимание и киевлян, и гостей города во время празднования Дня Киева на то, что Юлия Тимошенко находится в тюрьме. А также на то, что, несмотря на празднование и апеллирование к европейским стандартам, в Украине до сих пор действует выборочное правосудие и происходит несправедливость по отношению к лидеру оппозиции», - отметил Томенко.

Он обратил внимание на еще одну проблему, которую «Батькивщина» подняла на праздновании Дня Киева, – это необходимость возвращения местного самоуправления в Киев и права киевлян избирать городской совет и городского голову.