Президент Украины Виктор Янукович поздравил киевлян с Днем города.

«Тысячелетняя история Киева, преисполненная особенных, исключительных событий, которые повлияли на самобытность и традиции киевлян, способствовали формированию национального достоинства и высокоинтеллектуального сообщества.

Сегодня мегаполис стремительно строится, создает привлекательные условия для привлечения инвестиций, внедряет новейшие формы организации системы здравоохранения и воплощает передовые стандарты жизни», - говорится в поздравлении Президента, обнародованном на его официальном сайте.

Янукович отметил, что все достижения города стали возможными благодаря талантливости и трудолюбию киевлян, которые своим «упорством и теплом сердец преумножают славу нашей столицы».

Президент пожелал каждому жителю Киева счастливой судьбы, крепкого здоровья, благополучия и Божьего благословения во имя процветания города и родной Украины.