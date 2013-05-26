Милиция задержала активистов, когда они слезли с крана у Гостиного двора

В Киеве милиция задержала троих активистов, которые с целью блокирования реконструкции Гостиного двора на Подоле сегодня днем залезли на башенный кран.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, среди задержанных - журналистка Татьяна Чорновил, правозащитник Игорь Луценко и активистка Мария Лебедева.

В главке отметили, что «эти трое после нескольких часов пребывания сами спустились с крана, поскольку вызванные ранее спасатели не пытались принимать меры для принудительного снятия людей с строительной башни, опасаясь за их здоровье и жизнь».

«Сейчас все трое задержанных доставлены в Подольское райуправление милиции, где на них составлен админпротокол по ст.173 УК (мелкое хулиганство).