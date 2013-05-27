Концерт на Майдане в честь Дня Киева посетили 100 тысяч человек

Киевлян с праздником поздравили со сцены звезды украинского шоу-бизнеса / Фото: пресс-служба КГГА

Около 100 тыс. киевлян и гостей города посетили вчера в День Киева главный гала-концерт по случаю праздника на Майдане Незалежности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, с днем рождения город поздравили со сцены звезды украинского шоу-бизнеса, в частности, Екатерина Бужинская, группа «Реал О», Алеша, группа «Время и Стекло», «ТиК», Наталия Могилевская, Злата Огневич и другие.

Кроме того, между выступлениями звезд зрители стали свидетелями финала конкурса «Футбольная Королева» от НСК «Олимпийский», узнали «Что состоялось в День Киева 25-26 мая?» и познакомились со сборной Украины по художественной гимнастике, которая будет принимать участие в 32-ом Чемпионат мира.

Изюминкой праздника стал непревзойденный фейерверк. В течение 6-ти минут в небе над Майданом Незалежности взорвались более 700 крупнокалиберных залпов и почти 100 тысяч малокалиберных.

Председатель КГГА Александр Попов выразил убеждение, что празднование Дня Киева удалось, ведь все мероприятия, а их было в городе более 200, прошли многолюдно и успешно.

«Я благодарю всех киевлян, кто приобщился к нашим акциям и инициативам. Надеюсь, что вы получили хорошие впечатления и приятные воспоминания о Дне рождения родного города. Особая благодарность всем сотрудникам коммунальных служб, а это около 6 тысяч работников, которые в праздничные дни поддерживали порядок в нашем городе, правоохранителям, обеспечивавшим спокойствие и порядок, работникам культуры, которые поражали нас незабываемыми концертами и шоу-программами», – подчеркнул Попов.