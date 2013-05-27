Новая эстакада на Почтовой площади: плюсы и минусы (фото)

Торжественное открытие эстакады состоялось в субботу, 25 мая

В выходные в Киеве открыли эстакаду на Почтовой площади. К концу июня обещают подземный тоннель в сторону Конча-Заспы, а в конце года площадь сдадут полностью.

Эстакада – первый этап масштабной реконструкции Почтовой площади. Водители радуются: проехать Почтовую площадь, спустившись по Владимирскому спуску, стало намного проще, сообщают Вести.ua.

«По моим ощущениям, выехать на Набережно-Крещатицкую можно в пять раз быстрее, чем до реконструкции», – рассказал таксист Сергей Ищенко. Однако водителей удивила «зебра», расположенная прямо на въезде на эстакаду. Пешеходов тут много даже в выходные дни. Водители вынуждены притормаживать, и тут же образуются тянучки.

Но эксперт по перевозкам Богдан Аганин проблем не прогнозирует. «Открытие эстакады совпало с окончанием учебного года и началом отпусков. Транспорт идет туда порциями, так как светофоры на Европейской регулируют поток. Затор если и будет возникать, то ненадолго», – утверждает он.

Проблема, по мнению эксперта, может возникнуть с другим. «Тут очень неожиданный поворот, поэтому многие, чтобы не проехать, будут резко тормозить. А на мокрой брусчатке на Владимирском спуске автомобиль может занести», – говорит Аганин.

Киевские власти уверяют, что это временно. «Ко Дню независимости там будет открыт подземный пешеходный переход», – сказал первый заместитель Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко.

У эстакады есть и еще один недочет, на который указывают водители. В конце съезда желательно сбросить скорость, чтобы авто «не клюнуло носом» – здесь идет довольно резкий спуск. Кроме того, на дороге обнаружились латки. Оказалось, что это черновой слой асфальта. Ко Дню Независимости власти обещают капитальное покрытие, которое прослужит 30 лет.

«На дорогу мы даем больше 30 лет гарантии. Такое же покрытие на Гаванском мосту – стоит с 2006 года без ямок и трещин. Премьер Николай Азаров пообещал стабильное финансирование реконструкции Почтовой», – отметил замдиректора «Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений» Николай Васильцов.

На эстакаду можно зайти и пешеходам – с моста откроется вид на разрытую Почтовую площадь, причал у Речного вокзала и Днепр. Правда, дорожка очень узкая – только для одного человека, приходится постоянно уступать дорогу идущему навстречу.

Также на эстакаде снизу и наверху установлены фонари с цветными стеклами, которые красиво светятся по вечерам.