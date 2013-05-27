Столичная милиция задержала за убийство депутата горсовета

26-летний депутат молотком нанес женщине смертельные травмы / Фото: uralinform.ru

Столичные правоохранители по подозрению в убийстве женщины арестовали депутата Нежинского городского совета.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, 18 мая 2013 года в дежурную часть Оболонского райуправления милиции по номеру «102» поступило сообщение, что в одной из квартир на проспекте Героев Сталинграда обнаружен труп неизвестной женщины с признаками насильственной смерти.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа районного управления в полном составе, которая начала расследование.

В этот же день следственным отделом Оболонского райуправления сведения об уголовном правонарушении были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

23 мая после проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий работники столичной милиции задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 26-летний житель города Нежин Черниговской области.

Было установлено, что злоумышленник был знаком с потерпевшей. В течение года в Киеве он регулярно пользовался ее услугами сексуального характера. Во время последней встречи между ними возникла ссора, которая быстро переросла в драку. В разгаре инцидента молодой мужчина молотком нанес 51-летней женщине телесные повреждения, от которых последняя умерла.

По заключениям судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате перелома костей черепа.

Подозреваемый, которого киевские работники милиции задержали в Нежине по месту жительства, сознался в совершенном преступлении. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Назначен ряд экспертиз, продолжается досудебное расследование.