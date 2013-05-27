Из-за подмены каштанов в Киеве уволят главу районного зеленстроя

Попов возложил вину за подмену каштанов на директора Шевченковского зеленстроя

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов поручил уволить директора Коммунального управления по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Александра Цымбалюка, который отвечал за приобретение новых каштанов, высаженных на Крещатике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов сказал сегодня на заседании Коллегии КГГА.

«Сейчас я даю поручение немедленно отстранить от должности руководителя зеленстроя. Пока идет расследование. Пузанов, я прошу вас юридически разобраться, кто подписывал соответствующий контракт с ним. И сегодня этого человека, Цымбалюка, от занимаемой должности мы отстраним», – сказал Попов.

«Закончится этот скандал, если украинская сторона виновата – будет отвечать по полной программе. Лично прослежу. Прокуратура возбудила уголовное дело, идет расследование, все на чистую воду будет выведено. Если это итальянская сторона виновата, исходя из документов. Но не буду давать оценку наперед, это возможная версия, все равно же, обращаю внимание, на ответственность «Киевзеленстроя», который взялся делать это дело. Потому что контроля же никакого не было. У вас в районе первый день работают с таким посадочным материалом?!», – возмутился председатель КГГА.

По словам Попова, в ближайшее время ожидается результат расследования скандала вокруг каштанов.

«Сейчас этим итальянская сторона также обеспокоена... Прокуратура... Мы это выясним», – сказал он.

В то же время Попов отметил, что не случайно затронул эту тему, и хочет предупредить чиновников об ответственности за коррупцию и другие неправомерные действия.

«Почему я для общественности это говорю? У нас постоянно, к сожалению, как минимум, раз в месяц есть какие-то коррупционные скандалы. Мы уже сколько людей к ответственности привлекли уголовной, и все равно – урок. Если не прямое преступление, так халатность, безответственность. Присутствуют здесь руководители, и с себя не снимаю ответственность, я вас всех предупреждаю самым жестким образом. Прокуратура, милиция, правоохранительные органы – все будут работать, чтобы мы не имели таких проблем, за которые нам потом стыдно. Делайте выводы все!», – подчеркнул Попов.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2013 года генеральный директор «Киевзеленстроя» Михаил Царенко сообщил, что к 1 мая «Киевзеленстрой» планирует высадить 106 каштанов Бриотти на Крещатике.

Он отметил, что компания UDP подарила столице в целом 115 саженцев сорта мясокрасного Бриотти, то есть, есть запас саженцев в случае, если отдельные деревья не приживутся.

Заместитель генерального директора компании UDP Роман Романюк сообщил, что одно дерево стоило компании вместе с доставкой около 6 тыс. грн. Таким образом, в целом на деревья было израсходовано около 690 тыс. грн.

Однако в мае экологи заявили, что на Крещатике вместо заявленных каштанов Бриотти, стойких к минирующей моли, высадили обычные конские каштаны белого цвета.

21 мая советник председателя КГГА Александр Мазурчак сообщил, что в соответствии с результатами экспертизы научно-исследовательской лаборатории Ботанического сада имени академика Александра Фомина, из 289 высаженных этой весной в Киеве каштанов лишь два оказались сорта «Бриотти».

Советник Попова отметил, что в связи с данным инцидентом планируется уволить руководителя Шевченковского управления «Киевзеленстроя».

«Он или причастен к этой подмене, или же не обеспечил контроль над поставкой растений», – сказал он.

Мазурчак добавил, что каштаны сорта «Бриотти» стоят на треть дороже, чем обычные белые каштаны: один саженец «Бриотти» – 430 евро, один саженец белого каштана – 300 евро.

24 мая в пресс-службе прокуратуры Киева сообщили, что по результатам проверки, проведенной по поручению прокуратуры Киева относительно закупки каштанов, высаженных на Крещатике, установлены факты растраты и присвоения бюджетных средств на сумму почти 1 млн грн.

Как сообщила начальник отдела прокуратуры города Киева Леся Багинская, проверкой установлено, что в конце 2012 года КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района заключило с ООО «Профессиональный садовник» договор на поставку саженцев деревьев каштана конского мясокрасного Бриотти. По документам, из 289 саженцев, которые планировалось высадить на главной улице столицы, 200 деревьев были закуплены за государственные средства на общую сумму почти 1 млн грн.

В дальнейшем, не проверив соответствие закупленных деревьев сорту, указанному в договорах, должностные лица КП перечислили на расчетные счета частного предприятия названную сумму.

Сведения о совершении уголовного правонарушения столичной прокуратурой внесено в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – «Присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением».