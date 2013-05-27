Крыши киевских домов предлагают подогревать

Подогрев крыш призван решить проблему образования сосулек

Киевская городская государственная администрация рассматривает возможность установления систем подогрева крыш в некоторых домах Голосеевского, Печерского и Шевченковского районов с целью решения проблемы образования сосулек на старых домах с плоскими крышами.

Как передает корреспондент УНИАН, идея была озвучена заместителем директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Владимиром Баженовым сегодня во время заседания коллегии КГГА, где обсуждался вопрос подготовки столицы к следующему отопительному сезону.

По словам Баженова, этой зимой в дни, когда были значительные перепады температур, нужно было одновременно бороться с сосульками на 5320 крышах, а людей, которые в составе жилищных структур могут быть привлечены к этому – 3300 человек. «С учетом того, что в цепи должно быть не меньше трех человек, мы можем «накрыть» в городе одновременно лишь 1100 крыш», – отметил он.

«Поэтому Департамент вносит предложение: через не могу, через наши финансовые ограниченные ресурсы, в трех районах – Голосеевском, Печерском и Шевченковском определить по 2-3 дома и установить систему электрического подогрева, которая будет предотвращать все эти моменты, достаточно иногда трагические», – подчеркнул Баженов.

Стоимость такой системы, по данным Баженова, составляет 35 тыс. грн на 100 кв. м обогрева.

По словам председателя КГГА Александра Попова, вопрос нужно детально изучить.

Кроме того, в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры отметили необходимость провести химическую промывку внутридомовых систем отопления, что обеспечит и возобновит пропускную способность трубопроводов, а это, в свою очередь, повышает теплоотдачу.

Как отмечалось на заседании, теперь в Киевской городской государственной администрации готовится проект распоряжения, которым предусматривается утверждение состава оперативного городского штаба по подготовке и координации работы в осенне-зимний период 2013-2014 года и мероприятий по подготовке объектов городского хозяйства.

Так, во время подготовительных работ планируется осуществить ремонт крыш, фасадов и внутридомовых инженерных сетей, восстановление теплоизоляции трубопроводов горячего водоснабжения, отопления, герметизацию инженерных вводов в дома и тому подобное.