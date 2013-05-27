В центре Киева дерево рухнуло на Mercedes (фото)

Дерево упало из-за сильных шквалов / Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве

Вследствие непогоды по ул. Аллы Тарасовой, 4, в Шевченковском районе Киева, на припаркованный на обочине автомобиль Mercedes-Benz упало дерево.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, такая ситуация случилась из-за сильных шквалов. Спасатели оказывали помощь владельцу автомобиля с использованием электропилы.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям просит владельцев автотранспортных средств быть предусмотрительными. Во время непогоды не стоит оставлять транспортные средства в местах, где им может быть нанесен ущерб – под деревьями, линиями электропередач, шаткими навесами, полуразрушенными зданиями и т.д.