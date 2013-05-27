Киев по количеству иностранных туристов занял 64 место в мире

По прогнозам, Киев в 2013 году посетят 1,660 млн иностранных туристов / Фото: gooddays.ru

Киев занял 64 позицию в мире и 21 место – среди европейских городов по результатам ежегодного исследования «Глобальный индекс городов» компании MasterCard.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании MasterCard.

По оценкам исследователей компании, в 2013 году столицу Украины посетят 1 660 562 иностранных путешественников, при этом в среднем за один визит в 2013 году туристы в столице тратят около 1,686 тыс. долл.

Также сообщается, что самым популярным городом в мире в этом году признан Бангкок, а помимо него в первую пятерку городов с самым большим количеством иностранных посетителей в 2013 году вошли Лондон, Париж, Сингапур и Нью-Йорк.

«С ростом Азиатско-Тихоокеанского региона показатели текущего года отражают перераспределение, которое происходит на планете в значительной степени из-за роста развивающихся рынков. Этот переход усиливают электронные платежи, которые позволяют большему количеству людей из большего числа мест, чем когда-либо прежде, участвовать в глобальной экономике», – цитирует пресс-служба компании президента по международным рынкам MasterCard Worldwide Энн Кэрнс.

Справка УНИАН. Глобальный индекс городов MasterCard оценивает города по количеству иностранных посетителей и объемам их расходов во время пребывания в этих городах и дает прогнозируемые показатели на год. Рейтинг и сопроводительные отчеты не основываются на объемах данных или транзакциях MasterCard.