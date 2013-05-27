Киевские власти переплатили за соль для дорог 20 миллионов

Соль закупалась у завода через коммерческие структуры

Киевские власти, готовясь к ликвидации последствий зимнего ненастья, вынуждены были закупать соль у государственного завода через коммерческие структуры, в результате чего переплатили 16-20 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко во время заседания коллегии КГГА, посвященного итогам прохождения отопительного сезона 2012-2013 годов.

«Государственный завод продает соль через коммерческие структуры, и приблизительно на 280-290 грн дороже одна тонна, чем покупать это через предприятие. Аргументирует директор завода это тем, что он может продавать только за счет предоплаты. То, что бюджетным кодексом предусмотрена проплата по факту поставки, его не удовлетворяет. Но это все же государственное предприятие. Мы подсчитали, что приблизительно 16-20 млн грн мы переплачиваем за соль в целом по Киеву», – сказал Голубченко.

Он предложил руководству Киева обратиться в профильное министерство или Кабинет министров Украины, чтобы исправить ситуацию и обеспечить городу возможность закупать соль у госпредприятия напрямую.

«Поэтому моя просьба, чтобы мы обратились письмом к министру сельского хозяйства, которому подчинен этот завод, а если не поможет, то в Кабинет министров с тем, чтобы обязать, когда мы покупаем за бюджетные средства для города, поставлять нам соль по цене, которая составляется на заводе, а не через две коммерческие структуры, которые нам предлагают закупать соль. Более того, сам завод даже на тендер не выходил, только коммерческие структуры. По моему мнению, это ненормально для государства», – отметил Голубченко.

Как сообщал УНИАН, на прошлую зиму столица заготовила более 32 тыс. тонн технической соли, а в конце зимы городу пришлось из-за сильных снегопадов закупить еще около 1 тыс. тонн.