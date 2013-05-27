В Киеве работникам госпредприятия задолжали 3,5 млн грн зарплаты

Руководитель не выплачивал деньги, которые были на счетах / Фото: «Газета киевская»

В Киеве работникам одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса задолжали за шесть месяцев 3,5 млн грн зарплаты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

Как говорится в сообщении, Дарницкой прокуратурой по надзору за соблюдением законов в военной сфере установлено, что руководитель одного из госпредприятий ОПК при наличии задолженности по выплате зарплаты работникам предприятия в сумме свыше 3,5 млн грн за период с июня по декабрь 2012 года не направлял деньги, которые были на счетах предприятия, на ее погашение, а осуществлял другие не первоочередные платежи.

Сведения об указанном уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований.