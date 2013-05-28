Продавцы жилья отказываются от услуг риелторов

Благодаря отказу от посредников цены на недвижимость снизились / Фото: jilmassiv.net

Украинцы стали все больше продавать квартиры без риелторов. По данным Госстата, в 2012-м сделок купли-продажи недвижимости с помощью услуг посредников совершено на 17,1% меньше, чем в 2011-м.

«Если в начале года у меня было до пяти сделок, то сейчас – одна-две. Да и цены на услуги снизил – просил 5%, в итоге сторговывался на 3%, а теперь прошу 3% и соглашаюсь на 2%», – рассказал изданию Вести.ua киевский риелтор Владимир Голубь.

В Интернете сейчас много объявлений о продаже квартир без посредников: «У меня подруга продавала свою «трешку» с риелтором и замаялась. Во-первых, $4,5 тыс. из $150 тыс. за квартиру ей пришлось отдать риелтору. Во-вторых, посредник настаивал, чтобы просмотры проходили при нем, а это неудобно по времени», – говорит Галина Варламова, которая, опираясь на опыт подруги, сама продает свою «двушку» на Дарнице в Киеве за $90 тыс.

По словам члена Ассоциации риелторов Украины Дмитрия Корчева, на рынке появилась еще одна тенденция: «Раньше посредники брали деньги с покупателей, а теперь – с продавцов. Покупатели не хотят переплачивать и считают, что так логичнее, но на самом деле продавец, который знает, что платить риелтору ему придется из своих денег, уже изначально закладывает эту сумму в цену», – считает Корчев.

Между тем аналитики сайта Slando, промониторив объявления с февраля по май, заявили, что «вторичка» в стране подешевела на 20%. «В основном, это коснулось Киева, Одессы, Полтавы, Харькова и Хмельницкого. Это связано с тем, что цены стали указываться без учета комиссионных риелтору, да и предложений стало больше. Раньше в среднем «однушка» в Киеве стоила $69 тыс., то теперь – $58 тыс.», – сообщил PR-менеджер Slando Сергей Колосков.

Сами участники процесса купли-продажи уверены, что дешевеют в основном хрущевки, которые до конца года потеряют в цене еще на 5%.